Уфа, 20 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Объединенный филиал поликлиники №1 и детской поликлиники №2 открыли в поселке Аэропорт Кировского района Уфы. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба городской администрации.

Rosminzdrav.ru В поликлинике

Сообщается, что это медучреждение, в котором совмещены филиалы взрослой и детской поликлиник, было возведено в короткие сроки. Медучреждение рассчитано на 37 посещений в смену. Здесь будут работать четыре специалиста: два со взрослыми пациентами и два с детьми.

Отмечается, что раньше в поселке, в котором проживают 664 человека, медицинского учреждения не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что участковым терапевтам в Башкирии могут выдать бесплатные проездные.