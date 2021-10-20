Чита, 20 октября, 2021, 09:46 — ИА Регнум. Вышла в свет книга «Забайкальский фронт в Маньчжурской операции. Август 1945». Как сообщает министерство культуры Забайкалья, её авторами стали учёные — Николай Гордеев и Сергей Жданов.

Министерство культуры Забайкалья Забайкальский фронт

«Книга повествует о вступлении СССР в войну с Японией, об охране на Забайкальском участке границы, о Маньчжурской операции и боевых действиях пограничных войск, о фронтовом братстве, скрепленном в боях и о победе. Читатели также узнают о вкладе забайкальцев в завершение Второй мировой войны.

По словам специалистов, издание будет интересно учёным-историкам, краеведам, преподавателям, студентам — всем кто интересуется историей своей страны», — рассказали в забайкальской краевой библиотеке имени А.С. Пушкина.

Николай Гордеев — автор книг об истории российско-китайских отношений, профессор, доктор исторических наук, известный в нашем крае деятель образования, автор более двухсот научных публикаций, действительный член Академии военных наук.

Сергей Жданов — генерал-лейтенант, кандидат исторических наук, автор работ по истории пограничных войск России и Забайкалья, в том числе пограничники «Забайкалья накануне и в годы Великой Отечественной войны».

Как сообщало ИА REGNUM, на фронты Великой Отечественной ушли 175 тысяч забайкальцев, почти каждый третий не вернулся домой.

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