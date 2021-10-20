Ульяновск, 20 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Ульяновске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении опасных веществ и боеприпасов. Об этом сообщает УМВД по Ульяновской области.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Полиция

Житель Засвияжского района Ульяновска был задержан сотрудниками полиции совместно с УФСБ и следственным управлением по Ульяновской области при силовой поддержке «гвардейцев». Правоохранители отмечают, что при обысках у него изъяли девять запалов, свыше 60 грамм бездымного пороха и самодельный пистолет.

Изъятое передано на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД.

На основании данных материалов возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ФСБ задержало в семи регионах, включая Ульяновскую область, 14 подозреваемых в финансировании террористической группировки. У них изъяты средства коммуникаций, платёжные инструменты и религиозно-экстремистская литература.