Горно-Алтайск, 20 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки подтвердили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Лидером по приросту стал Горно-Алтайск, где выявлен 21 новый носитель, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Маймирнского, Турочакского, Улаганского и других районов. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 22 373.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 12, за весь период — 20 794. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 993, за весь период — 296 400», — добавили в оперштабе.