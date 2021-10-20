Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Власти Соединённых Штатов должны усилить давление на Белоруссию. Такой призыв содержится в резолюции, принятой комитетом по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом сообщил председатель комитета Роберт Менендес (демократ от штата Нью-Джерси).

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он уточнил, что в документе отражается мнение Сената касаемо политической ситуации в Белоруссии, далее последует рассмотрение в верхней палате Конгресса.

В документе указано, что сенаторы призывают к проведению новых президентских и парламентских выборов в Белоруссии, которые должны «быть свободными и справедливыми, пройти в соответствии со стандартами ОБСЕ, при участии наблюдателей ОБСЕ и независимых местных наблюдателей».

Также первым пунктом в резолюции указано, что сенаторы продолжат «отказываться признавать Александра Лукашенко законно избранным лидером Белоруссии». Также звучит призыв «к немедленному освобождению без предварительных условий всех политических заключенных в Белоруссии».

Американские законодатели призвали партнёров оказать максимальное давление на власти в Минске и поприветствовали санкции Евросоюза, как уже введённые, так и возможные дополнительные меры.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа Вашингтон объявил о расширении санкций в отношении Белоруссии. Поводом стала президентская кампания в республике 2020 года, по итогам которой основные конкуренты бессменно правящего с 1994 года Александра Лукашенко оказались в тюрьмах и в эмиграции, а массовые протестные выступления были жестоко подавлены.

Об усилении давления на официальный Минск заявили также Канада, Британия и Швейцария. Под ограничительные меры попали торговля товарами — в том числе белорусские нефтепродукты и калийные удобрения, финансовые и страховые услуги, а также госкомпании и аффилированные с ними юридические и физические лица.

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