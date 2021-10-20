Санкт-Петербург, 20 октября, 2021, 09:49 — ИА Регнум. Полиция Петербурга провела очередной профилактический рейд на Калининской овощебазе на проспекте Непокорённых. В результате были выявлены более 60 нелегальных мигрантов, а в отношении двоих возбуждены уголовные дела. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Рейд на территории Калининской овощебазы Петербурга.

Целью рейда была проверка соблюдения миграционного законодательства и профилактика преступлений, совершаемых иностранными гражданами. Полицейские проверили 110 граждан стран ближнего зарубежья. Большинство из них не смогли на месте подтвердить законность нахождения на территории Российской Федерации и были доставлены в отделы полиции для разбирательства.

«Проверка показала, что 66 иностранцев находятся в нашей стране с нарушением миграционного законодательства. В отношении них возбуждены административные дела», — рассказали в ведомстве.

По результатам административного расследования мигранты, совершившие наиболее грубые нарушения законодательства, будут помещены в центр временного содержания иностранных граждан и подвергнуты выдворению за пределы РФ с запретом въезда на территорию нашей страны на несколько лет.

«При проверке сотрудники полиции выявили два факта подделки документов. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статье 327 УК РФ и привлечении владельцев «фальшивок» в качестве подозреваемых», — уточнили в Главке.

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Как отмечает ИА REGNUM, на овощебазах в Петербурге традиционно работают выходцы из азиатских и кавказских республик СНГ. Неоднократно на овощебазах происходили различные преступления, в том числе массовые драки и даже убийства.