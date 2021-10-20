Джакарта, 20 октября, 2021, 09:41 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо одобрил возрождение торговых, туристических и инвестиционных секторов, сообщает Kompas.

Kremlin.ru Джоко Видодо

Глава государства напомнил о важности соблюдения протокола здравоохранения и программы вакцинации против коронавируса.

«Экономику необходимо активизировать, уделяя внимание протоколам здравоохранения, а также вакцинации», — отметил Джоко Видодо.

По словам президента, населению было введено 171 млн доз вакцины против коронавируса.

К концу года президент намерен привить более 70% населения Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия получила новую партию вакцины против коронавируса, которая была доставлена из Японии.