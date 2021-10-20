Грозный, 20 октября, 2021, 09:40 — ИА Регнум. В Чечне утром 20 октября произошло землетрясение. Его эпицентр находился в Шалинском районе, но подземные толчки почувствовали жители практически всей республики, в том числе Грозного, Урус-Мартановского, Веденского, Ачхой-Мартановского и Шатойского районов, сообщили в Северо-Осетинском филиале геофизической службы РАН.

Martin Luff Последствия землетрясения

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По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 07:45, его магнитуда составила 4,4, эпицентр находился на глубине пять километров в районе селения Новые Атаги.

В пресс-службе регионального управления МЧС проинформировали, что сообщений о разрушениях и пострадавших нет.

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