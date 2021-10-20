Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 09:39 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители объявили в розыск 11-летнего школьника, который ушёл из дома в Улан-Удэ 14 октября не вернулся. Заявление в полицию от матери ребёнка поступило вечером 18 октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Пропавший ребенок

Мальчик европейской внешности, рост 148 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Как отмечается, ранее неоднократно уходил. При этом он обладает «ограниченными возможностями здоровья».

«По имеющейся информации, подростка видели вчера около пяти вечера в районе Кирзавода», — добавили в ведомстве.

В полиции попросили помочь всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем.