Москва, , 09:38 — REGNUM Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков прибыл с визитом в Южную Корею, сообщили 20 октября в Минобороны РФ.

Олег Салюков Минобороны России

«В Республику Корея для участия в Сеульской международной выставке аэрокосмических и оборонных технологий ADEX-2021 прибыла делегация Минобороны России во главе с главнокомандующим Сухопутными войсками генералом армии Олегом Салюковым», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча с министром обороны Южной Кореи Со Уком и командующим сухопутными войсками Нам Ен Сином.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 23 октября в столице Южной Кореи пройдёт международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX).

На выставке будут представлены 45 самолётов 37 типов, включая учебно-боевой самолёт FA-50, учебно-тренировочный самолёт KT-1, 34 единицы наземной техники 31 типа, включая боевой танк K-2 «Черная пантера» и самоходку K-9 Thunder, а также дроны, беспилотники, спутниковые навигационные системы и так далее.