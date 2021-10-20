Москва, 20 октября 2021, 09:38 — REGNUM Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России Олег Салюков прибыл с визитом в Южную Корею, сообщили 20 октября в Минобороны РФ.
Отмечается, что в ходе визита запланирована встреча с министром обороны Южной Кореи Со Уком и командующим сухопутными войсками Нам Ен Сином.
Как сообщало ИА REGNUM, с 19 по 23 октября в столице Южной Кореи пройдёт международная выставка авиакосмических и оборонных технологий (ADEX).
На выставке будут представлены 45 самолётов 37 типов, включая учебно-боевой самолёт FA-50, учебно-тренировочный самолёт KT-1, 34 единицы наземной техники 31 типа, включая боевой танк K-2 «Черная пантера» и самоходку K-9 Thunder, а также дроны, беспилотники, спутниковые навигационные системы и так далее.