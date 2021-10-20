Свердловская область, 18 ноября, 2004, 16:02 — ИА Регнум. В 2005-2007 года ожидается увеличение основных производственных показателей работы СвЖД, сообщили в службе по связям с общественностью СвЖД.

Только в 2004 г отправление грузов на Свердловской железной дороге увеличилось на 5,4%, показатель грузооборота вырос на 9,1%, производительность труда - более чем на 7%. В перспективе, совместная работа по развитию производительных сил регионов позволит обеспечить реализацию основных прогнозных параметров дороги, определенных Стратегической программой до 2010 года: прирост отправления грузов на 50%, грузооборота - на 35%, пассажирооборота - на 17%, увеличение производительности труда - в 1,6 раза.

Согласно прогнозам, ожидается, что объем отправления пассажиров в дальнем следовании по СвЖД к 2005 году увеличится на 7,8% по сравнению с 2003 годом и составит порядка 12,4 млн. пассажиров. К 2007 году отправление пассажиров может возрасти на 13% (против 2003 года) - до 13 млн пассажиров.

Кроме этого, пассажирооборот в пригородном сообщении на Свердловской магистрали, по прогнозной оценке, возрастет к 2005 году на 9,7%, к 2007 году - на 16,1% относительно 2003 года и составит соответственно 3,4 и 3,6 млрд пасс.-км. Отправление пассажиров может составить 54,5 млн пассажиров на 2005 год, и 58,5 млн пассажиров. на 2007 год, или соответственно возрастет против 2003 года на 2,4% и 9,9%, сообщает Накануне.ру.