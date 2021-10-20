Благовещенск, 20 октября, 2021, 09:44 — ИА Регнум. Низкий уровень вакцинации, эпидемически неблагоприятный сезон и мутации коронавируса стали причиной усугубления ситуации с COVID-19 в Амурской области. Об этом заявил директора по научной работе Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлий Перельман, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Резкий подъем заражений коронавирусом, начиная с лета текущего года, связывают с быстро распространяющимся новым «дельта» — вариантом. В мае ВОЗ присвоила типу «дельта» статус «вызывающий беспокойство». «Дельта» характеризуется существенно большей способностью к распространению по сравнению с другими вариантами», — ска зал Юлий Перельман.

По его словам, после болезни может сохраняться слабость, утомляемость, снижение работоспособности, неспособность концентрировать внимание, расстройства памяти, повышенная тревожность и депрессия, последствия одышки и микротромбоза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске на базе наркологического и психоневрологического диспансеров открыли стационары для больных COVID-19. Ещё 10 мест дополнительно созданы в городской инфекционной больнице.