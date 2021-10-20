Красноярск, 20 октября, 2021, 09:37 — ИА Регнум. Проверка по фату гибели 16-летнего подростка проводится в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

(сс) Warren Wong Подросток

Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы 15 октября. Подросток погиб на улице вблизи дома по проспекту им. газеты Красноярский рабочий. При осмотре признаков криминального характера смерти не обнаружили.

По предварительным данным, мальчик жил в Лесосибирском детском доме. Вечером 15 октября он вместе с приятелем приехал из Лесосибирска в Красноярск. На улице подросток запнулся о бордюр и упал. После этого он скончался на месте.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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