Донецк, , 09:37 — REGNUM Силовики Украины утром 21 октября обстреляли поселок Старомихайловка на западе Донецка. Об этом 20 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 07:05 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению <…> населенного пункта Старомихайловка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что обстрел велся со стороны подконтрольной Киеву Красногоровки и в ходе него было выпущено 10 мин калибром 82 мм, и 35 гранат из гранатометов.

Кроме того, указывается, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы на соблюдение прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) продолжает работу на юго-востоке Украины, но временно не отправляет свои отряды патрулирования в Донецке.