Рустави, Грузия, 20 октября, 2021, 09:35 — ИА Регнум. Трое заключенных тюрьмы № 12 в грузинском Рустави должны прекратить голодовку, которую начали в знак солидарности с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Об это говорится в письме экс-президента, которое журналистам зачитала член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе.

Цитата из видео Михаил Саакашвили арестован в Грузии. Канал Georgian Public Broadcaster

В письме говорится, что Саакашвили узнал о сильном ухудшении здоровья одного из голодающих заключенных и потребовал прекратить эту акцию.

«Я не прошу, а требую, как ваш бывший верховный главнокомандующий немедленно прекратить голодовку. На этом этапе достаточно и моей жертвы», — говорится в письме.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября после его возвращения. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 8 октября стало известно, что экс-президент покупает мед и соки. После этого он заявил, что вернул оставшийся мед. Врачи отмечают, что состояние здоровья Саакашвили остаётся удовлетворительным.