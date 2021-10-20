Брюссель, 20 октября, 2021, 09:34 — ИА Регнум. Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Бельгии, встретился 19 октября с заместителем генсека внешнеполитической службой Евросоюза Энрике Мора. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в ходе встречи южнокорейский дипломат приветствовал стратегию сотрудничества ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, изложенную 16 сентября.

Участники диалога высоко оценили углубление и развитие стратегического партнёрства между Южной Кореей и ЕС, а также договорились о сотрудничестве в таких областях, как вакцины, климат, цифровые технологии, кибербезопасность, безопасность на море и борьба с терроризмом.

Стороны также обсудили иранскую ядерную сделку и недавний визит Мора в Тегеран.

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