Ульяновск, 20 октября, 2021, 09:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы очередные травяные пожары, в том числе один крупный. Такие данные приводит управление МЧС.

Марина Каширская ИА REGNUM Пал травы

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По сведениям ведомства, 19 октября пoжарно-спaсательныe подрaзделения пять раз выезжали на тушeниe сухой травы. Они произошли в Ульяновске, Барышском, Инзенском, Карсунском и Майнском районах.

За сутки огнём пройдено более 5,3 гектаров. Крупный травяной пожар зарегистрирован в Карсунском районе, где сгорело 5 гектаров сухой травы.

Отметим, что 18 октября в Ульяновской области потушили четыре возгорания сухой травы общей площадью 0,146 гектара.

Напомним, что в Ульяновской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Власти заявляют, что он будет снят «с установлением устойчивой осенней дождливой погоды и образованием снежного покрова в лесах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжают регистрировать не только травяные, но и лесные пожары: ранее два возгорания общей площадью более 3 гектаров потушили в Мелекесском районе. 11 октября обнаружили и оперативно потушили возгорание на сельхозземлях Самарской области, которые прилегают к двум лесным кварталам Тереньгульского участкового лесничества.