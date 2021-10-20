Уфа, 20 октября, 2021, 09:36 — ИА Регнум. 95 человек утонули за купальный сезон в Башкирии. Об этом 20 октября сообщил глава государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров на своей странице в социальной сети.

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По его словам, на водных объектах региона ежедневно работали спасатели и водолазы, а также свыше 800 мобильных профилактических групп.

«К сожалению, за купальный сезон утонули 95 человек, в том числе 11 детей. В то же время 22 муниципалитета не допустили гибели людей на воде», — говорится в сообщении пресс-службы.

Гумеров представил статистический портрет большинства погибших на воде: это жители сельской местности, мужчины в возрасте от 18 до 45 лет, при купании в запрещенных местах находившиеся в нетрезвом состоянии.

Он напомнил, что в республике в 2021 году работали 110 пляжей.

«Достигнуто снижение числа утонувших на 4% по сравнению с прошлым годом, спасено 240 человек, в том числе 54 ребенка», — сообщил он.