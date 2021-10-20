Канада, 20 октября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» дубль оформил нападающий Йонатан Дален. Ещё по шайбе забросили защитник Эрик Карлссон и форварды Тимо Майер и Кевин Лабанк.

Вратарь «Шаркс» Эдин Хилл сыграл «на ноль», отразив 21 бросок по своим воротам.

«Монреаль» потерпел четвёртое поражение подряд на старте сезона НХЛ и не набрал ни одного очка.

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