Москва, 20 октября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Советский и российский композитор, Народный артист России Владимир Михайлов скончался на 80-м году жизни. Об этом 20 октября сообщили в медицинских службах.

Свеча

«В возрасте 79 лет в своей квартире на Каретном Ряду скончался народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, композитор Владимир Михайлов», — приводит слова представителя медслужбы ТАСС.

Также уточняется, что, по предварительным данным, причиной смерти композитора стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Отметим, Владимир Михайлов родился в 1942 году и в разное время был главным дирижёром цирковых оркестров в Харькове, Запорожье, Днепропетровске, в Московском цирке на Цветном бульваре и Государственном эстрадном оркестре Грузии «Рэро». С 1992 года стал главным дирижёром Большого Московского Цирка на пр. Вернадского. Также писал песни, музыку для кинофильмов и театральных спектаклей. В 2004 году получил звание Народного артиста России.