Кызыл, 20 октября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. В Туве число скончавшихся от COVID-19 с начала года достигло 231, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики. За прошедшие сутки подтверждено два новых летальных случая.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

По ситуации на 20 октября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 345 пациентов, в том числе 59 детей. Состояние 66 больных оценивается, как тяжёлое, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 19, стационарное — 255 человек. На учете Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 354 больных, в том числе 87 детей и 55 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в минздраве.

Занятость коечного фонда составила около 77% из 450 коек.