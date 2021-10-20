Орел, 20 октября, 2021, 09:29 — ИА Регнум. Трамвайно-троллейбусный МУП Орла снова оказался под угрозой банкротства — на этот раз заявление о признании предприятия должником в суд направило ООО «Интер РАО-Орловский энергосбыт», сообщает корреспондент ИА REGNUM 20 октября со ссылкой на документы суда. С транспортного предприятия энергетики требуют выплаты более 63 млн рублей

loyna Трамвай в Орле

Заявление о признании банкротом МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» было направлено в Арбитражный суд Орловской области 21 сентября, 15 октября заявление поступило в первую инстанцию. ООО «Интер РАО-Орловский энергосбыт» заявило исковые требования к МУПу в размере 63 212 206,01 руб.

МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» (ТТП) является единственным муниципальным транспортным предприятием Орла, оно обслуживает трамвайные, троллейбусные и автобусные маршруты областного центра. При этом, как отмечает корреспондент ИА, уже не первый год предприятие испытывает серьёзные финансовые сложности. Так, в июне 2021 года стало известно о банкротном иске к предприятию со стороны налоговых органов на более чем 35 млн рублей, однако в итоге суд в принятии заявления отказал.

В июне же этого года сотрудники МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла» записали и опубликовали в соцсетях видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой спасти МУП. Тогда работники рассказали, что предприятие не получает никакой поддержки от властей, а ситуация за последние годы только усугубилась. В администрации Орла тогда заявили, что ситуация непростая, но обвинения в отсутствии помощи отвергли — в первом полугодии 2021 года МУПу, по данным мэрии, было перечислено субсидий на 88 млн рублей.