Варшава, , 09:29 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда подписал изменения в закон об ограничении торговли по воскресеньям и праздничным дням, действующий с 2018 года. Об этом передает пресс-служба польского лидера.

Анджей Дуда Юлия Гринь

Сообщается, что целью нововведений в закон является уточнение его норм и предотвращение возможности использовать крупными магазинами и торговыми сетями его неточности в свою пользу.

Так, чтобы обойти запрет торговли по воскресеньям, многие магазины наладили сотрудничество с курьерскими компаниями, занимающимися экспресс-доставками. Это позволило им фактически торговать по воскресеньям, несмотря на запрет. Нововведения уточняют, что такие действия также попадают под запрет.

Напомним, в январе 2018 года президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который запрещает работу магазинов по воскресеньям. В рамках закона исключения могут быть сделаны, в частности, для аптек, почтовых отделений и магазинов на заправках. Этот запрет носит религиозный характер, главным его инициатором выступила католическая церковь.