Чикаго, США, 20 октября, 2021, 09:27 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Илья Сорокин

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Оливер Вальстрём, ещё по шайбе забросили Энтони Бовиллье и Кэл Клаттербак. У «Чикаго» точным броском отметился форвард Маккензи Энтвистл.

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 39 бросков из 40 по своим воротам.

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