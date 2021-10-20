Челябинск, 20 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. В Челябинске самолёт до Норильска произвёл вынужденную посадку. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Chelyabinsk2020 Аэропорт. Челябинск

Лайнер Superjet авиакомпании «Red wings» выполнял рейс 1279. Однако командир корабля выявил техническую неисправность гидросистемы и решил вернуться. В 09:23 по местному времени самолёт благополучно приземлился.

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полётов. Также на контроле находится оказание авиакомпанией пассажирам необходимых пассажирам.