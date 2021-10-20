Иркутск, 20 октября, 2021, 09:26 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 20 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5216 человек, причём рекордные 22 из этого числа добавили в сводку за минувшие сутки.

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 117 282 человека (+418 за сутки). Госпитализированы 4066 (-40 за сутки).

Выздоровели 104 974 пациента (+214 за сутки). Ещё 467 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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