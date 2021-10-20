Баргузинский район, Бурятия, 20 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. Сотрудники Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили нарушения в ходе рекультивации свалки в посёлке Усть-Баргузин. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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В частности, подрядчик не обеспечил установку оборудования по обработке отходов, мусор вывозили необорудованными грузовиками. Кроме того, на территории свалки не организовано обязательное видеонаблюдение для контроля за процессом исполнения контракта.

«Природоохранным прокурором по выявленным нарушениям внесены представления исполнителю контракта, а также министру природных ресурсов и экологии Республики Бурятия в связи с ненадлежащим контролем за ходом выполнения работ», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени выявленные нарушения были устранены. Отмечается, что власти обеспечили мониторинг процесса в еженедельном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на стихийной свалке, расположенной в пределах центральной экологической зоны Байкала накопилось 180 тыс. тонн отходов.