Тампа, США, 20 октября, 2021, 09:23 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Nhl.com «Флорида Пантерз»

В составе «Флориды» шайбы забросили защитник Брэндон Монтур и нападающие Александр Барков, Антон Лунделль и Энтони Дюклер.

В составе «Тампы» точным броском отметился нападающий Брейден Пойнт. Российский вратарь Андрей Василевский отразил 28 бросков по своим воротам.

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