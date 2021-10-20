Калуга, 20 октября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. В Калужской области на районном уровне возбужден ряд уголовных дел, связанных с фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан по месту пребывания в Российской Федерации, сообщили 20 октября корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По версии правоохранителей, фактически жилье для проживания иностранцев не предоставлялось, а регистрацию подозреваемые осуществляли за денежное вознаграждение. Так, в Тарусском районе участковыми уполномоченными полиции было выявлено десять эпизодов фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Аналогичные преступления были выявлены также в Калуге, Обнинске, Ферзиковском, Юхновском и Медынском районах. В общей сложности выявлено еще девять фактов нарушения миграционного законодательства. В Людиново и в Малоярославце было выявлено по одному факту фиктивной регистрации в жилом помещении граждан. Ведется расследование.

Согласно действующему законодательству, за данное правонарушение предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.