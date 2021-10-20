Киев, 20 октября, 2021, 09:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки на Украине было выявлено 18 912 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 октября сообщает украинский минздрав.

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«За сутки 19 октября на Украине зафиксировано 18 912 новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 (из них детей — 1447, медработников — 435)», — говорится сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране достигло 2 679 185.

Кроме того, уточняется, что что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 495 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 61 843.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 2 344 799 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 13 709 705 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 15 579 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.