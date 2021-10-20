Ярославль, 20 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Сельские жители Ярославской области жалуются на невозможность купить лекарства в привычных местах — фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщает региональное отделение «Общероссийского народного фронта».

katicaj Лекарства

В ОНФ обратилась 74-летняя Лидия Мороз из села Ширинье Ярославского района. Она всегда покупала медикаменты в фельдшерско-акушерском пункте. Полтора года назад продавать их там перестали. Теперь пенсионерке приходится ездить за лекарствами в Ярославль.

«Сажусь на автобус в 11 утра, больше часа в пути. Ищу, где подешевле. Дочке-инвалиду на проспекте Ленина покупаю, себе — в Брагино. Обратно успеваю только на рейс в 17.25, — пожаловалась Лидия Николаевна активистам Народного фронта. — Пожилые все у нас так мучаются. Иногда соседи просят что-то им захватить, я уж не отказываю».

Как пояснил общественникам главврач Ярославской центральной районной больницы Андрей Шошин, дело в обязательной маркировке препаратов. В сельских медучреждениях нет спецоборудования и программного обеспечения, чтобы обеспечить учёт. Такие же сложности испытывают ФАПы и их пациенты по всей стране.

«Ситуация критическая сама по себе и в условиях пандемии особенно. Представители старшего поколения вместо того, чтобы самоизолироваться, ездят на общественном транспорте в более крупные населенные пункты, ходят по аптекам, магазинам, что увеличивает вероятность заражения и распространения вируса», — отметил руководитель регионального исполкома ОНФ Игорь Ямщиков.

Ярославские активисты ОНФ сейчас изучают ситуацию и планируют обратиться в правительство области, к депутатам с просьбой приложить максимум усилий для обеспечения медикаментами сельских жителей.