Жители ярославских сел и деревень остались без лекарств во время пандемии
Ярославль, 20 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Сельские жители Ярославской области жалуются на невозможность купить лекарства в привычных местах — фельдшерско-акушерских пунктах. Об этом сообщает региональное отделение «Общероссийского народного фронта».
В ОНФ обратилась 74-летняя Лидия Мороз из села Ширинье Ярославского района. Она всегда покупала медикаменты в фельдшерско-акушерском пункте. Полтора года назад продавать их там перестали. Теперь пенсионерке приходится ездить за лекарствами в Ярославль.
Как пояснил общественникам главврач Ярославской центральной районной больницы Андрей Шошин, дело в обязательной маркировке препаратов. В сельских медучреждениях нет спецоборудования и программного обеспечения, чтобы обеспечить учёт. Такие же сложности испытывают ФАПы и их пациенты по всей стране.
Ярославские активисты ОНФ сейчас изучают ситуацию и планируют обратиться в правительство области, к депутатам с просьбой приложить максимум усилий для обеспечения медикаментами сельских жителей.