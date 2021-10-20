Южно-Сахалинск, 20 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. На Сахалине осудят 55-летнего местного жителя, который пытался подкупить полицейского. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 20 октября в областном СУ СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Полицейские обнаружили на территории коммерческого предприятия рыбопродукцию, которая не имела маркировки производителя, а также документов, подтверждающих ее качество и соответствие нормативным актам. Подозреваемый предложил сотруднику управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД за 100 тыс. рублей оставить данный факт без внимания.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае завершено расследование уголовного дела в отношении инспектора ДПС по Солнечному району, который обвиняется в мелком взяточничестве.