Петропавловск-Камчатский, 20 октября, 2021, 09:17 — ИА Регнум. Менять летнюю резину на зимнюю у автомобиля нужно, когда температура воздуха будет колебаться от +5 до +7 градусов. Об этом говорится в сообщении Госавтоинспекции по Камчатскому краю.

Tgcom24.mediaset.it Автомобильная пробка

В ГИБДД посоветовали не ориентироваться на первый снег или гололед, поскольку это ненадежно. Например, на Камчатке климат переменчивый.

«Лучше посмотреть на градусник: если он стабильно показывает температуру +5… +7 градусов Цельсия, это свидетельствует о необходимости «переобуть» свою машину», — говорится в сообщении.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что тормозной путь на скорости 50 км/ч для зимних шин по заснеженной дороге составляет до 35 м, а для летней резины — 62 м.

Ранее автомобильный эксперт рассказал, что главным критерием при выборе зимних шин является соответствие типа и размера резины рекомендуемым производителем автомобиля параметрам.

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