Якутск, 20 октября, 2021, 09:21 — ИА Регнум. Доля детей в статистике пациентов с COVID-19 в Якутии достигла 21,5%. Об этом сообщила на брифинге 20 октября заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

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Она призвала жителей Якутии, у которых есть дети, уделить особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиологических требований и не отпускать их одних в торговые центры и другие места массового скопления людей. Она подчеркнула, что посещать многолюдные места несовершеннолетние могут только с родителями, у которых есть QR-код, свидетельствующий о вакцинации или перенесённом коронавирусе.

Пока доля вакцинированных от COVID-19 жителей республики составляет 51,6%, от гриппа — 15,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Якутии родила недоношенного ребёнка потому, что заболела коронавирусом. Женщина сожалеет, что не поставила прививку от COVID-19.