Дамаск, 20 октября, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В результате террористического акта в Дамаске, при котором был подорван автобус армии Сирии, погибло не менее 14 военнослужащих страны. Об этом 20 октября сообщил источник в службе безопасности.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Свеча

«По предварительным данным, погибли 14 военнослужащих, которые находились в автобусе», — приводит его слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два взрывных устройства привели в действие террористы в центре Дамаска возле Президентского моста Раис во время проезда автобуса, принадлежащего сирийской армии.

Отметим, позднее сапёры сирийской армии обезвредили ещё одно взрывное устройство в центре Дамаска.