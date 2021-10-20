Детройт, США, 20 октября, 2021, 09:13 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Nhl.com «Детройт Ред Уингз»

Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников забросил шайбу и отдал результативную передачу. Также отличились нападающие Лукас Рэймонд, Тайлер Бертуцци и Адам Эрни.

В составе «Коламбуса» точным броском отметился нападающий Бун Дженнер.

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