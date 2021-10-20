Skoda приостановила производство автомобилей в Чехии
Прага, 20 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Компания Skoda приостановила выпуск машин на своих предприятиях в Чехии на две недели. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителя компании Томаса Котера.
По его словам, главной причиной приостановки производства чешской компании стал дефицит электронных компонентов и других комплектующих. Всего на территории Чехии размещаются три завода Skoda.
Отмечается, что функционировать будет только одна линия, на которой будут собраны уже заказанные клиентами 10 тыс. машин.
«Skoda Auto борется с нехваткой критически важных компонентов. Это вынудило нас значительно ограничить производство», — отметил Котер.
По данным Чешской ассоциации автомобильной промышленности, чешские автопроизводители выпустят в 2021 году на четверть миллиона автомобилей меньше, чем ожидалось, что связано с глобальной нехваткой чипов.
Напомним, компания Volkswagen сократит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов.
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