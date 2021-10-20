Прага, 20 октября, 2021, 09:18 — ИА Регнум. Компания Skoda приостановила выпуск машин на своих предприятиях в Чехии на две недели. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на представителя компании Томаса Котера.

MilanMottl Skoda

По его словам, главной причиной приостановки производства чешской компании стал дефицит электронных компонентов и других комплектующих. Всего на территории Чехии размещаются три завода Skoda.

Отмечается, что функционировать будет только одна линия, на которой будут собраны уже заказанные клиентами 10 тыс. машин.

«Skoda Auto борется с нехваткой критически важных компонентов. Это вынудило нас значительно ограничить производство», — отметил Котер.

По данным Чешской ассоциации автомобильной промышленности, чешские автопроизводители выпустят в 2021 году на четверть миллиона автомобилей меньше, чем ожидалось, что связано с глобальной нехваткой чипов.

Напомним, компания Volkswagen сократит выпуск автомобилей в России из-за проблем с поставками электронных компонентов.

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