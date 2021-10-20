Абакан, 20 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Хакасии уровень развёрнутого коечного фонда для пациентов с COVID-19 достиг максимума за всё время пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 октября в республиканском министерстве здравоохранения.

Александр Погожев ИА REGNUM Ёмкость с жидким медицинским кислородом

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В минздраве складывающуюся в Хакасии эпидобстановку назвали сложной. Уровень госпитализации и заболеваемости COVID-19 высок. Ситуацию с коечным фондом пришлось взять на особый контроль.

На сегодняшний день для ковид-пациентов развёрнуто 1645 коек, из них занято 1433. Доля свободного конечного фонда составляет 13%.

Также 19 октября в Хакасии зарегистрировано большое количество КТ-исследований. Всего в государственных медицинских организациях провели 429 исследований, подтвердилось 170 пневмоний. Большинство пациентов попали в ковидные стационары. Суточное потребление кислорода выросло до 10 тонн.

«Ситуация очень сложная. Накануне зафиксировано максимальное число госпитализированных пациентов. Значительно увеличилось число больных, находящихся на кислороде», — отметил министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский.

Он призвал население республики соблюдать все необходимые противоэпидемические меры и пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2021 года в Хакасии подтверждено 24 124 случая заражения коронавирусом.