Улан-Удэ, 20 октября, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В Бурятии возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, преступление было выявлено при проверке одного из пунктов приёма и отгрузки древесины.

Mzdom.ru Лесоматериал

По данным ведомства, владелец предприятия с ноября 2019 по июль 2020 года подал в таможню декларации на вывоз с территории страны пиломатериалов на сумму около 16 млн рублей.

«Декларант в качестве подтверждения законности происхождения лесоматериалов представил документы о покупке древесины у коммерческой организации, которая фактически данные лесоматериалы ему не поставляла. В результате пиломатериалы были незаконно экспортированы из России», — отметили в прокуратуре.

Материалы проверки были направлены в таможенный орган, где возбудили уголовное дело. Ход и результаты расследования находятся на контроле надзорного ведомства.

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