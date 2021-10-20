Питтсбург, США, 20 октября, 2021, 09:05 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1.

Paul Nicholson Александр Радулов

В первом периоде нападающий «Далласа» Михаэль Раффль открыл счёт. А во второй 20-минутке защитник «Питтсбурга» Джон Марино восстановил равновесие.

В серии буллитов точнее отказались хоккеисты «Старз». Решающий бросок исполнил российский форвард Александр Радулов.

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