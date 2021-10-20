Джакарта, 20 октября, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии выпустило предупреждение о возникновении дождя, сопровождаемого молнией и сильным ветром в трех областях Джакарты, сообщает CNN Indonesia.

Ливень

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«Днем и вечером на западе, юге и востоке Джакарты возможны дожди, сопровождаемые молнией и сильным ветром», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Ливни в Индонезии часто становятся причиной наводнения.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате землетрясения магнитудой 4,8, произошедшего на Бали, пострадали 243 дома.

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