Киев, 20 октября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Для поддержки уязвимых слоёв населения, пострадавших от конфликта на юго-востоке Украины, Европейская комиссия направит €3,5 млн. Об этом сообщается на сайте украинского представительства Европейского союза.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Читайте также: Евросоюз за пять лет выделил Донбассу более 400 млн евро помощи

Уточняется, что средства были выделены дополнительно в качестве гуманитарной помощи.

«Люди на востоке Украины продолжают жить в страхе и бороться за удовлетворение своих основных потребностей. Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Это дополнительное финансирование поможет им получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме», — пояснил комиссар ЕС по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления ЯнезЛенарчич.

Также отмечается, что помощь поступит уязвимому населению по обе стороны от столкновения.

В представительстве ЕС добавили, что в 2021 году Еврокомиссия выделила €29 млн гуманитарной помощи для юго-востока Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, за пять лет — с 2014 года, когда в Донбассе началась война и по 2019 год —Евросоюз предоставил Донбассу помощь в размере более 400 млн евро, из которых 45%, то есть 182 млн евро, были направлены в контролируемые правительством Украины районы.

В ЕС призвали Россию присоединиться к международному механизму предоставления гуманитарной помощи, отметив, что российские гуманитарные конвои якобы нарушают «суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, в Донбассе с 2014 года идёт гражданская война, развязанная Киевом. Европейские «партнёры» заявляют, что конфликт должен закончиться как можно скорее мирным способом, однако одновременно с этим те же «партнёры» присылают ВСУ вооружение, обмундирование и инструкторов для продолжения ведения боевых действий.