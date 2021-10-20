Москва, 20 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Российский актер и режиссер Сергей Безруков госпитализирован с коронавиурсной инфекцией в Москве. Об этом 20 октября сообщил сам актер на своей странице в соцсети Instagram.

Mil.ru Сергей Безруков

«Дорогие мои! Ну вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки. Видать, иммунитет сдал немного», — написал в своем сообщении Безруков, прикрепив к нему фотографию, на которой он запечатлен читающим книгу в больничной палате.

Также актер уточнил, что ситуация под контролем и он переносит заболевание в легкой форме, добавив, что теперь у него есть время отдохнуть и почитать.

Кроме того, Безруков пожелал всем здоровья, добра и любви и указал, что спектакли с его участием будут перенесены на другие даты.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября стало известно, что народный артист России Валерий Гаркалин, госпитализированный в московскую больницу в Коммунарке с COVID-19, был переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО).