Вашингтон, 20 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В сети обнародована фотография редкого седана Alpina B10 BiTurbo 1990 года выпуска, который выставлен на продажу на сайте аукционного дома Bring a Trailer.

Bring a Trailer Alpina B10 BiTurbo

Всего было выпущено 507 моделей Alpina B10 BiTurbo в кузове E34. Представленный на фотографиях автомобиль стал 37 по счету.

Модель получила модернизированный шестицилиндровый мотор на 3,4 л с двумя турбокомпрессорами Garrett T25 и возможностью регулировки давления наддува. Мощность мотора составила 355 л. с.

В качестве трансмиссии предусмотрена пятиступенчатая механическая коробка передач, которая была частично обновлена в 2013 году.

Седан Alpina B10 BiTurbo получил аэродинамический комплект с антикрылом, графику на кузове и фирменные 17-дюймовые колёсные диски. Внутри модели установлены спортивные кресла, обитые кожей.

Ранее на американской онлайн-площадке Bring a Trailer был выставлен на торги пикап Land Rover Defender, выполненный в стиле фильмов о Джеймсе Бонде.

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