Мухоршибирский район, Бурятия, 20 октября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор двум местным жителям по обвинению в групповом убийстве по предварительному сговору. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, преступление произошло в июле 2020 года.

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Обвиняемые работали в лесу на деляне вместе с малознакомым напарником. 3 июля они начали распивать спиртные напитки, после чего один из соучастников открыто похитил у нового работника телефон, а второй через некоторое время избил его. На что потерпевший обещал заявить в полицию.

«Тогда злоумышленники решили убить его, для чего на тракторе увезли вглубь леса, где заставили копать яму. Затем они поочередно, передавая друг другу нож, нанесли своей жертве несколько ударов клинком в грудь, после чего закопали его тело в земле», — отметили в ведомстве.

Утром следующего дня злоумышленники рассказали работодателю, что третий работник собрал вещи и ушёл. Однако вскоре был найден телефон убитого, после чего правоохранителям удалось разоблачить подельников.

В результате суд признал их виновными, приговорив к 14 и 14,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.