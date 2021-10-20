Сеул, , 08:58 — REGNUM КНДР произвела тестовый пуск баллистической ракеты с подводной лодки, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подводной лодки Mil.ru

По его данным, Центральное телеграфное агентство Кореи передало, что пуск осуществлен 19 октября Академией обороны КНДР.

Как говорится в официальном сообщении Пхеньяна, которое приводит агентство, баллистическая ракета подводных лодок нового типа с внедрением многих передовых технологий управления и наведения «внесет большой вклад в развитие оборонных технологий страны и повышение оперативного потенциала военно-морских сил».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди ракет, пуск которых утром 19 октября провели северокорейские военные, была баллистическая. Ракета преодолела расстояние в 430−450 км и достигла высоты 60 км.

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