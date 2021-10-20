Первоуральск, Свердловская область, 20 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Свердловской области установлена причина схода вагонов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Fonday.ru Железная дорога

Железнодорожная авария произошла 17 сентября в городе Первоуральске. С рельсов сошли четыре вагона, из них три груженные рудой, и один порожний.

В ходе проверки, проведённой Свердловской транспортной прокуратурой, установлена причина аварии. Сход вагонов произошёл из-за ненадлежащего исполнения обязанностей составителем поездов при эксплуатации стрелочного перевода.

Прокуратура внесла собственнику вагонов представление об устранении нарушений. Составителя поездов оштрафовали.