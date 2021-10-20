Москва, 20 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Москве вечером 20 октября начнутся осадки в виде снега, сообщает центр погоды «Фобос».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Снег

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По данным синоптиков, погоду в Центральной России определит гребень антициклона, а вечером — прохождение тёплого атмосферного фронта. В результате небо нахмурится, а с 18:00 начнутся осадки в виде снега. Далее они перейдут в мокрый снег и в дождь, ожидается усиление ветра.

В столице будет облачно с прояснениями, воздух прогреется до четырёх градусов выше нуля, в Подмосковье — до пяти градусов. Скорость ветра в дневное время будет достигать семи метров в в секунду, в вечернее — десяти метров в секунду.