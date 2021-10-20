В Кремле ответили на слухи о возможных перестановках в правительстве
Москва, 20 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. В Кремле никогда не анонсируют изменения в правительстве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о возможных кадровых перестановках в правительстве.
«Мы никогда не анонсируем», — цитирует его РИА новости.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в правительстве ожидаются кадровые перестановки, которые могут коснуться нескольких чиновников.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин случайно «подслушал» разговор во время онлайн-заседания членов правительства.
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