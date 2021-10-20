Благовещенск, 20 октября, 2021, 08:59 — ИА Регнум. Хозяйствам, выращивающим сою в Еврейской автономии, подтопление нанесло крупный ущерб. Компании потеряли 215 млн рублей, написал 20 октября телеграм-канал «Новости ЕАО».

Mcx.ru Соя

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«Подтвержденный ущерб по сое определен в пределах 215 млн рублей. Сейчас Минсельхоз обратился с письмом к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину о выделении этих средств на поддержку аграриев Еврейской автономной области», — отметил заместитель председателя правительства ЕАО Олег Ивакаев.

Соя посажена на 75 тыс. га земли в ЕАО, урожай погиб на 11,6 тыс. га. Убраны пока 15 тыс. га полей, на остальных угодьях продолжается работа.

Как сообщало ИА REGNUM, для сельскохозяйственных компаний Амурской области разработают особую систему страхования урожая от подтопления. Схему компенсаций производителям будет разрабатывать совместно с правительством региона. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.